В Польше объяснили, почему остановили прокачку по нефтепроводу «Дружба»

Прокачка топлива в Польшу должна возобновиться 12 июня.

Оператор польского участка нефтепровода «Дружба» PERN объяснил, почему остановили прокачку нефти по трубопроводу в направлении Польши. В компании рассказали, что приостановка поставки топлива была запланированной, ее возобновление ожидается 12 июня. В PERN добавили, что согласно месячному графику, который нефтетранспортная госкорпорация «Транснефть» передала польским клиентам, технологические перерывы в поставках происходят почти каждый месяц и длятся в течение 1-3 дней, пишет РИА Новости.

Напомним, что 9 июня компания «Транснефть» сообщила, что Белоруссия временно остановила транспортировку нефти из России по трубопроводу «Дружба» в направлении Польши.

Ранее стало известно, что Финляндия собирается полностью отказаться от российской нефти.