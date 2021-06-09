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Россия и Турция обсудили вопрос восстановления авиасообщения

09.06.2021 20:37
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Россия и Турция обсудили вопрос восстановления авиасообщения

Москва и Анкара отметили важность возобновления рейсов между странами по мере нормализации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

Во вторник, 8 июня, Российская Федерация и Турция в ходе консультаций между министерствами иностранных дел затронули вопрос о восстановлении авиационного сообщения между странами. В частности, стороны отметили важность возобновления рейсов по мере нормализации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции.

Кроме того Москва и Анкара подчеркнули необходимость продолжения двусторонних рабочих контактов, а также обсудили борьбу с COVID-19, производство российской вакцины «Спутник V» на турецкой территории, ситуацию в Сирии, Нагорном Карабахе, Украине, Палестине и Израиле, говорится на официальном сайте МИД России.

Ранее председатель фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов призвал власти РФ остановить неконтролируемый рост цен на отдых в стране.

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