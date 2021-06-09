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Маас: Россия должна сохранить транзит газа через Украину после завершения СП-2

09.06.2021 19:03
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Маас: Россия должна сохранить транзит газа через Украину после завершения СП-2

Германия связала реализацию второй ветки трубопровода с транзитом российского газа через украинскую территорию.

В среду глава МИД Германии Хайко Маас во время пресс-конференции по итогам встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что Россия должна сохранить транзит газа через Украину после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2».

Кроме того он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель несколько лет назад ясно объяснила это лидеру РФ Владимиру Путину. По словам Масса, она четко дала понять российскому руководству, что Берлин приложил усилия для реализации «Северного потока-2» при условии, что транзит газа через украинскую территорию будет продолжен, пишут Известия.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о судьбе транзита газа через Украину.

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