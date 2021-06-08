Финляндия откажется от российской нефти. К 2035 году станет углеродно-нейтральной
8 Июня 2021 63 0 Экономика
Финляндия одной из первых европейских стран намерена полностью отказаться от российской нефти. Страна является ключевым рынком для экспорта российского сорта Urals. Но ее власти намерены покончить с углеводородами и к 2035 году стать углеродно-нейтральной страной. Поставки нефти из России в Финляндию начали падать уже в этом году и сократились на 25%.
Финляндия первой отказывает России
- Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о плавном отказе от российской нефти. На сегодняшний день Финляндия импортирует ресурсы для обеспечения 60% энергопотребления. При этом на три четверти этот импорт составляют нефть и газ. Из них 60% ввозятся из России. «Углеродно-нейтральнотсь, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России», – заявил в интервью РБК Хаависто.
- Министр отметил, что к 2035 году страна должна достичь цели и стать углеродн-нейтральной. Это позволит сократить выбросы парниковых газов и разовьет низкоуглеродную энергетику. Россия уже ощущает на себе трансформацию Финляндии. В январе – марте финские НПЗ закупили на 25% меньше нефти Urals, чем годом ранее – 2,1 млн тонн сырья. В апреле экспорт обрушился на 64% – с 1,1 до 0,4 млн тонн.
- Крупнейший покупатель российской нефти, финская нефтеперерабатывающая компания Neste Oil объявила о том, что ее основной НПЗ станет хранилищем, а на другом сократится загрузка в целях модернизации под работу с возобновляемыми источниками энергии. Все это вынуждает российские нефтяные компании искать покупателей на других рынках. Однако это не так просто в текущей ситуации. В январе – апреле экспорт нефти из России в дальнее зарубежье упал на 20,5%, до 66,65 млн тонн. В апреле спад составил 16,8% по сравнению с апрелем 2020 года, когда нефть была никому не нужна из-за пандемии и карантинов.
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- Экспорт нефти приносит России каждый четвертый доллар экспортной выручки. В январе – марте нефть обеспечила стране 20,2 млрд долларов, что на 5,4 млрд меньше, чем год назад при цене на 8 долларов выше. Таким образом, Россия потеряла 21% нефтедолларов по сравнению с первым кварталом 2020 года.
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