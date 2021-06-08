Финляндия откажется от российской нефти. К 2035 году станет углеродно-нейтральной 63 0 Экономика

Финляндия одной из первых европейских стран намерена полностью отказаться от российской нефти. Страна является ключевым рынком для экспорта российского сорта Urals. Но ее власти намерены покончить с углеводородами и к 2035 году стать углеродно-нейтральной страной. Поставки нефти из России в Финляндию начали падать уже в этом году и сократились на 25%.