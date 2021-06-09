Собянин высказался о необходимости ввести локдаун в Москве

Сергей Собянин считает, что на данный момент власти города смогут справиться с COVID-19 без введения жестких мер.

Столичный мэр Сергей Собянин во время встречи с рестораторами рассказал, что власти Москвы не собираются вводить локдаун в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. По его мнению, на данный момент руководство мегаполиса сможет справиться с COVID-19 без жестких мер.

Кроме того Сергей Собянин попросил рестораторов и представителей торговли соблюдать необходимые санитарно-гигиенические нормы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

Ранее столичные власти сообщили, что в Москве ужесточат контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в людных местах из-за ухудшения ситуации по COVID-19.