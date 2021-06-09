В Москве ужесточат контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах

Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет от 4 до 5 тыс. руб.

Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что столичные власти ужесточат контроль за ношением индивидуальных средств защиты в местах массового скопления людей. Он пояснил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в городе начала ухудшаться, поэтому было принято соответствующее решение.

Евгений Данчиков напомнил, что штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составляет от 4 до 5 тыс. руб., пишет ТАСС.