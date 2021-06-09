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В Евросоюзе появятся коронавирусные сертификаты

09.06.2021 11:47
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В Евросоюзе появятся коронавирусные сертификаты

Формально сертификаты появятся на европейской территории с 1 июля, однако в тестовом режиме их получили более миллиона европейцев.

Европарламент проголосовал за введение в Европейском Союзе коронавирусного цифрового сертификата. Теперь соответствующие документы должны пройти техническое оформление. После опубликования в официальном журнале ЕС, данное решение вступит в силу.

Напомним, что сертификаты будут содержать информацию о прохождении прививки против коронавируса, о наличии отрицательного ПЦР-теста или перенесенного заболевания и наличии иммунитета к COVID-19.

Ожидается, что коронавирусные цифровые сертификаты будут введены на время, примерно на 12 месяцев. Также предполагается, что такой документ позволит облегчить передвижение граждан между странами Европейского Союза, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, будут ли отключать Российскую Федерацию от международной платежной системы SWIFT.

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