ГД в I чтении приняла закон о внесении прививки от COVID-19 в нацкалендарь

Ожидается, что нововведение позволит закупать препараты для профилактики коронавируса нового типа за счет средств федерального бюджета.

Во вторник, 8 июня, Государственная дума России во время пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о внесении вакцинации против коронавируса нового типа в национальный календарь профилактических прививок. Ожидается, что данное нововведение позволит приобретать препараты для профилактики COVID-19 за счет средств федерального бюджета, пишет «Комсомольская правда».

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о важности включения вакцинации от коронавируса нового типа в нацкалендарь прививок в течение 2021 года.