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Минздрав РФ: вакцинацию от COVID-19 нужно внести в национальный календарь прививок

08.06.2021 15:21
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Минздрав РФ: вакцинацию от COVID-19 нужно внести в национальный календарь прививок

В ведомстве подчеркнули, что добровольный характер прививания сохранится.

Глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что необходимо в текущем году принять проект закона о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев рассказал, что это нужно для того, чтобы разрешить вопросы, связанные с поиском источника финансирования. Однако он подчеркнул, что принятие данного законопроекта не подразумевает введение принудительной вакцинации против COVID-19, то есть в стране сохранится добровольный характер прививания, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в июне текущего года российских граждан ожидает сокращенная рабочая неделя из-за празднования Дня России.

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