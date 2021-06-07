В РФ обнаружили 9429 новых случаев коронавируса

В России общее количество инфицированных увеличилось до 5135866 человек.

Оперштаб Российской Федерации по борьбе с распространением инфекции COVID-19 в понедельник, 7 июня, сообщил, что в стране за сутки диагностировали 9429 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего больных врачи обнаружили в столице (3266), Санкт-Петербурге (854) и Московской области (787).

Также в штабе отметили, что за все время распространения инфекции COVID-19 в России общее количество зараженных увеличилось до 5135866 человек, из них 4743202 человека выписалось с выздоровлением, 124117 человек скончалось от осложнений.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал ускорить процесс вступления Украины в НАТО.