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В России зафиксировали 9145 новых случаев COVID-19

05.06.2021 12:27
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В России зафиксировали 9145 новых случаев COVID-19

Общее число зараженных в РФ выросло до 5117274 человек.

В субботу, 5 июня, российские медики за прошедшие сутки зафиксировали 9145 новых случаев заболевания COVID-19. Уточняется, что наибольшее количество инфицированных выявили в Москве (2897), Санкт-Петербурге (857) и Подмосковье (775). Об этом рассказали в оперативном штабе России по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

В ведомстве добавили, что за весь период распространения COVID-19 в стране общее число зараженных увеличилось до 5117274 человек, 4729077 больных излечилось, 123436 пациентов стали жертвами коронавируса.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля следующего года.

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