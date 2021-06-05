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Путин: россияне смогут более свободно ездить в Европу с сентября

05.06.2021 11:17
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Путин: россияне смогут более свободно ездить в Европу с сентября

Граждане РФ смогут посещать европейские страны после того, когда иммунитет к коронавирусу появится у 60% населения.

Глава России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) допустил, что в скором времени российские граждане смогут более свободно ездить в европейские страны. По его словам, это, скорее всего, произойдет с осени текущего года, когда иммунитет к коронавирусу появится у 60% населения.

Кроме того Владимир Путин выразил надежду, что Европа все таки признает российские вакцины и поймет, что привитые нашими препаратами ничем не отличаются от тех, кто прошел иммунизацию другими инъекциями, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее глава государства рассказал, что Москва планирует завершить строительство газопровода «Северный поток-2» за 1,5-2 месяца.

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