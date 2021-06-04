Путин озвучил наиболее актуальные проблемы российской экономики

Глава государства рассказал, что самыми важными проблемами экономики России являются ослабление рынка труда и инфляция.

Президент России Владимир Путин 4 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) озвучил наиболее актуальные проблемы российской экономики. По его словам, к ним относятся сложная ситуация на рынке труда и инфляция.

Владимир Путин добавил, что сейчас перед правительством страны стоит задача восстановить рынок труда до пандемийного уровня, то есть как минимум до 4,7%.

Что касается инфляции, на сегодняшний день ее уровень составляет 5,8%. Глава государства заключил, что данный показатель необходимо опустить хотя бы до 5%, пишет RT.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не должна «кормить» Украину. Так президент отреагировал слова о том, что Киев лишиться значительной части доходов, если Москва откажется от транзита российского газа через украинскую территорию.