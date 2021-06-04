Миллиардер Дерипаска призвал россиян подождать еще 10 лет роста доходов
Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что россиянам нужно подождать еще десять лет, прежде чем Россия станет страной среднего достатка.
Об этом он заявил на Петербургском экономическом форуме, передает The Bell. В апреле миллиардер критиковал Росстат за данные о количестве бедных в стране. По его словам, за чертой бедности находятся не 20 млн россиян, а около 80 млн. Росстат «манипулирует статистикой» ради «бравых» отчетов о «победах» над бедностью на бумаге, писал Дерипаска. Но после замечания Кремля удалил свой пост из Telegram-канала.
«Сейчас надо потерпеть. Нас испытывают. А так я уверен, что через 10 лет Россия будет страной среднего достатка для всех, и проблема бедности исчезнет», – заявил Дерипаска на ПМЭФ. По его словам, Россию пытаются расколоть изнутри, но у Запада это не получится.
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А как связать раскол изнутри с бедностью? Не, меня конкретно повело