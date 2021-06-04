Глава OMV озвучил сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Райнер Зеле уверен, что реализация газопровода будет завершена в 2021 году.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле в пятницу, 4 июня, в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что строительство энергетического проекта «Северный поток-2» будет завершено в текущем году.

Также он отметил, что данный газопровод очень важен для европейских стран, поскольку имеет большое экологическое значение. Райнер Зеле пояснил, что газ, в отличие от ископаемого топлива, например, угля, позволит снизить выбросы СО2 в краткосрочной перспективе, пишет ТАСС.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак рассказал, что на данный момент осталось уложить примерно 100 километров труб «Северного потока-2».