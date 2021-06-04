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В РФ обнаружили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

04.06.2021 12:38
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В РФ обнаружили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19

Общее число заболевших в России составило 5108129 человек.

В оперативном штабе Российской Федерации по противодействию распространения инфекции COVID-19 в пятницу сообщили, что за минувшие сутки в стране обнаружили 8947 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных врачи зарегистрировали в Москве (2817), Санкт-Петербурге (834) и Подмосковье (766).

В штабе добавили, что на 4 июня общее количество заболевших в России составило 5108129 человек, поправилось 4720512 пациентов, скончалось 123037 зараженных.

Ранее стало известно, сколько дней российские граждане будут отдыхать на новогодних каникулах в следующем году.

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