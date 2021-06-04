Польша готова стать новой площадкой для проведения саммита по Донбассу

Бартош Цихоцки напомнил, что были случаи, когда Россия и Запад договаривались о разовой отмене визовых санкций для осуществления соответствующих мероприятий.

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцки в четверг в интервью интернет-изданию «Главком» заявил, что Варшава или Краков готовы стать новой площадкой для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Он напомнил, что были случаи, когда Россия и Запад договаривались о разовой отмене визовых санкций для осуществления соответствующих мероприятий. Также Бартош Цихоцки добавил, что ему не известно, рассматривается ли Польша в качестве новой площадки для проведения саммита по Донбассу, однако он узнал о таком предложении из заявлений главы украинской делегации по разрешению ситуации в регионе Леонида Кравчука, пишет РИА Новости.

Ранее Украина предложила перенести переговоры по Донбассу из Минска в другие страны, в том числе и в Польшу.

Напомним, что польские власти прокомментировали решение Дании приостановить строительство газопровода Baltic Pipe.