Новак рассказал, сколько осталось проложить километров «Северного потока-2»

Александр Новак заявил, что строительные работы по реализации газовой магистрали не останавливались.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума выразил надежду, что энергетический проект «Северный поток-2» удастся завершить до конца текущего года. По его словам, точные сроки реализации второй ветки трубопровода назвать трудно, поскольку они зависят от разных факторов, в том числе погодных и технических.

Также Александр Новак добавил, что на данный момент осталось построить 100 км газовой магистрали. Политик отметил, что работы по завершению второй ветки трубопровода не останавливались, пишет ТАСС.