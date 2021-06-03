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Новак рассказал, сколько осталось проложить километров «Северного потока-2»

03.06.2021 11:25
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Новак рассказал, сколько осталось проложить километров «Северного потока-2»

Александр Новак заявил, что строительные работы по реализации газовой магистрали не останавливались.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в кулуарах Петербургского международного экономического форума выразил надежду, что энергетический проект «Северный поток-2» удастся завершить до конца текущего года. По его словам, точные сроки реализации второй ветки трубопровода назвать трудно, поскольку они зависят от разных факторов, в том числе погодных и технических.

Также Александр Новак добавил, что на данный момент осталось построить 100 км газовой магистрали. Политик отметил, что работы по завершению второй ветки трубопровода не останавливались, пишет ТАСС.

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