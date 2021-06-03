В Кремле отреагировали на отказ от доллара в ФНБ

Дмитрий Песков сообщил, что процесс дедолларизации виден невооруженным глазом.

В четверг, 3 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что объяснять причину отказа России от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) должно правительство страны. Он отметил, что сейчас процесс дедолларизации виден невооруженным глазом, а также носит постоянный характер. Дмитрий Песков добавил, что эта процедура происходит не только в России, но и в других странах, так как американская валюта постепенно теряет свою надежность, пишут Ведомости.

Ранее стало известно, что Россия в течение месяца откажется от доллара в составе ФНБ.