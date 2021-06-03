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Россия откажется от доллара в ФНБ ради юаня и золота

3 Июня 2021 87 0 Экономика
Россия откажется от доллара в ФНБ ради юаня и золота

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах исключить доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) за один месяц. Вместо американской валюты в резервы будут куплены евро, юани и золото. При этом из-за перекладывания средств в юани и золото резервы весной этого года сокращались на 13 млрд долларов. Позднее курс юаня и котировки золота выросли, и властям удалось отыграть падение, но риск волатильности сохраняется.

«Кубышка» окажется без долларов

  • О намерении избавиться от доллара в Фонде национального благосостояния Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме. «Мы, как и ЦБ, приняли решение по сокращению вложений средств ФНБ в долларовые активы», – цитирует его The Bell. По словам министра, сегодня в доллары вложено около 35% средств Фонда и столько же в евро.
  • «Доллар – ноль, евро – 40%, юань – 30%, золото – 20%, фунты и иены – по 5%», – объявил новую структуру ФНБ Силуанов. Менять структуру вложений ФНБ Минфин начал в феврале: в нее была включена иена с долей в 5% и юань с долей 15%. Доли доллара и евро сократились с 45% до 35%, а доля фунтом осталась прежней – 10%.

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  • Сразу после этого в марте власти отчитались о сокращении ликвидной части ФНБ на 50 млн долларов, или 3,7 млрд руб. Потеря резервов произошла из-за девальвации юаня на 1% и обесценения иены на 1,9%. В апреле из статистики Центробанка стало известно, что общие потери России от вложений в юани и золото составили 13 млрд долларов – золотовалютные резервы, в которые входит и ФНБ, упали до 573,3 млрд долларов. Но позднее рост котировок золота и курса юаня вернули резервы на рекордный уровень в 600,9 млрд долларов. Тем не менее, риск сокращения резервов по причине колебаний котировок и курса китайской валюты крайне высок.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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