Россия откажется от доллара в ФНБ ради юаня и золота 87 0 Экономика

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о планах исключить доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) за один месяц. Вместо американской валюты в резервы будут куплены евро, юани и золото. При этом из-за перекладывания средств в юани и золото резервы весной этого года сокращались на 13 млрд долларов. Позднее курс юаня и котировки золота выросли, и властям удалось отыграть падение, но риск волатильности сохраняется.