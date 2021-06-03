В РФ диагностировали 8933 новых случая COVID-19

В стране общее число инфицированных выросло до 5099182 человек.

В четверг, 3 июня, в оперштабе России по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за последние сутки в стране диагностировали 8933 новых случая инфицирования COVID-19. Наибольшее количество зараженных российские врачи выявили в Москве (2876), Санкт-Петербурге (841) и Московской области (770).

Таким образом, добавили в штабе, в РФ общее число заболевших коронавирусом выросло до 5099182 человек. Из них 4711982 человека излечилось, 122660 человек стали жертвами COVID-19.

Ранее зампред российского правительства Александр Новак рассказал, что на сегодняшний день осталось построить 100 км газовой магистрали «Северный поток-2».