РБК: россияне готовы платить высокие налоги для поддержки бедных

Исследование показало, что больше половины граждан страны согласны платить повышенные налоги, если нуждающиеся россияне будут получать больше госпомощи.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 54% российских граждан готовы платить высокие налоги, если малообеспеченные граждане будут получать больше поддержки от государства. Однако 28% респондентов считают, что налоговые взносы должны быть небольшими.

Кроме того исследование показало, что 45% опрошенных хотят платить больше налогов, но при условии, что качество предоставляемых государственных услуг возрастет, в то время как 33% граждан предпочитают платить меньше налоговых взносов, поскольку предполагают, что их качество и доступность не изменяться.

Также 83% россиян поддержали введение прогрессивной шкалы налогообложения и только 13% респондентов выступили за одинаковую налоговую ставку, независящую от дохода, пишет РБК.

Напомним, что в МИД Германии призвали Россию сохранить транзит российского газа через украинскую территорию.