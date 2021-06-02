В Госдуме ответили на призыв властей США восстановить санкции против СП-2

Сергей Железняк считает, что санкции США против «Северного потока-2» не имеют никакого отношения к обеспечению энергетической безопасности Европы.

В среду член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк рассказал, что внесение в Конгресс США законопроекта о немедленном восстановлении штрафных санкций против проекта «Северный поток-2» было ожидаемым. По его мнению, такой шаг является частью антироссийской риторики в Вашингтоне, а также призван обострить ситуацию перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.

Кроме того Сергей Железняк считает, что санкции США против «Северного потока-2» не имеют никакого отношения к обеспечению энергетической безопасности европейских стран. Он добавил, что подобные меры направлены на защиту интересов американских топливных компаний, которым не удается «захватить» рынок Европы в честной конкурентной борьбе, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что конгрессмен США Фред Келлер призвал немедленно восстановить санкции против проекта «Северный поток-2».