Белоруссия получила от России $500 млн

В среду, 2 июня, Минск получил от Москвы второй транш госкредита в размере $500 млн.

Пресс-служба Министерства финансов Белоруссии сообщила, что 2 июня 2021 года Минск получил от Москвы второй транш госкредита в размере $500 млн, пишет Лента.ру.

Отмечается, что белорусский президент в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась в Сочи в конце мая, обсуждал условия предоставления денег.

Напомним, что в прошлом году Россия обязалась предоставить Белоруссии кредит на сумму $1 млрд. Первый транш займа Минск получил в декабре 2020 года.

Ранее стало известно, что в Госдуме отреагировали на призыв американских властей восстановить санкции против газопровода «Северный поток-2».