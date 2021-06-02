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Власти США хотят восстановить санкции против «Северного потока-2»

02.06.2021 10:51
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Власти США хотят восстановить санкции против «Северного потока-2»

Пока не ясно, поддержит ли Джо Байден проект закона о восстановлении ограничительных мер против газового проекта.

Конгрессмен Соединенных Штатов Америки Фред Келлер принял решение внести в Конгресс проект закона о немедленном восстановлении санкций против трубопровода «Северный поток-2». По его мнению, отказ американского президента Джо Байдена от ограничительных мер в отношении газового проекта может привести к уничтожению энергетической независимости страны, росту безработицы, резкому повышению цен на энергоносители и ослаблению позиций Вашингтона на мировой арене, пишет Интерфакс.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава России Путин приветствует отказ США от введения санкций против трубопровода «Северный поток-2».

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