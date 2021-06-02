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Российские медики выявили 8832 новых случая коронавируса

02.06.2021 12:18
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Российские медики выявили 8832 новых случая коронавируса

В нашей стране общее количество зараженных составило 5090249 человек.

За прошедшие 24 часа российские медицинские работники выявили 8832 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных обнаружили в столице России, где COVID-19 подтвердился у 2842 человек, далее идет Санкт-Петербург с 828 пациентами, а на третьем месте расположилась Московская область с 761 инфицированным. Об этом 2 июня сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, за все время пандемии COVID-19 в нашей стране общее число заболевших достигло 5090249 человек, из них выздоровело 4702599 человек, скончалось от вируса 122267 человек.

Ранее в Минприроды России рассказали, во сколько обойдется «генеральная экологическая уборка» на российской территории.

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