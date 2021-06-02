Стало известно, во сколько обойдется «генеральная уборка» в России

В Минприроды заявили, что для ликвидации всех свалок в стране понадобится свыше одного триллиона рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов в беседе с изданием «Известия» рассказал, что для выполнения проекта по «генеральной уборке» окружающей среды в стране понадобится свыше одного триллиона рублей. Также он добавил, что до 2024 года правительство планирует выделить семнадцать миллиардов рублей на ликвидацию 500 скважин и подъем 79 затонувших судов. Однако для проведения полной «генеральной экологической уборки» в России потребуется более одного триллиона рублей.

Напомним, что накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, сохранит ли Российская Федерация транзит газа в страны Европы через украинскую территорию.