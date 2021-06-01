Зеленский: «Северный поток-2» – это «козырь» России против Украины

Владимир Зеленский считает, что Москва может «отключить» Киев от транзита газа в Европу.

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что строящийся газовый проект «Северный поток-2» является политическим «козырем» России против Украины. По его мнению, Москва будет использовать данный трубопровод в качестве «рычага давления» на Киев в переговорах по разрешению ситуации в Донбассе, поставив под угрозу безопасность региона.

Также Владимир Зеленский считает, что после завершения строительства «Северного потока-2» Россия в скором времени «отключит» Украину от транзита газа в европейские страны из-за чего доходы государства начнут падать. Кроме того президент посетовал на то, что Европа не хочет защищать энергетическую безопасность и газовые контракты Киева, пишет Московский комсомолец.