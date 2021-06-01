Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» помочь многодетным семьям

Президент рассказал, что Владимир Богданов «не жадный мужик», поэтому должен оказать поддержку многодетным семьям.

Российский лидер Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», попросил генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова оказать помощь многодетным семьям, которые работают в его компании. По его словам, он «не жадный мужик», поэтому может найти возможность для поддержки данной категории российских граждан.

«Он слышит нас наверняка. Вот и поможет», – цитирует агентство ТАСС слова Владимира Путина.

Напомним, что ПАО «Сургутнефтегаз» является одной из крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний, находящихся на территории Российской Федерации. Центральный офис предприятия располагается в Сургуте.

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