Лукашенко: в России не будет дефицита нефтепродуктов

Президент Белоруссии сообщил, что правительства двух стран детально проработали вопрос поставки нефти.

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией рассказал, что Москва и Минск договорились о поставках нефти на фоне введенных западных санкций в отношении Белоруссии. По его словам, российской стороне данная договоренность выгодна, поэтому проблем с поставками сырья не будет.

Также Александр Лукашенко заметил, что некоторые СМИ начали поднимать тему о том, что в России может возникнуть дефицит нефтепродуктов. Он подчеркнул, что в нашей стране этого не случится, поскольку у Белоруссии есть возможности для закрытия потребностей РФ.

«Мы можем переработать 22 и больше миллионов тонн нефти», – цитирует ИА REGNUM слова Александра Лукашенко.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что газовый проект «Северный поток-2» – это «козырь» Москвы против Киева.