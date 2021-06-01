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Новак: ситуация на мировом рынке нефти улучшается

01.06.2021 16:26
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Новак: ситуация на мировом рынке нефти улучшается

Александр Новак отметил, что рынок нефти начал восстанавливаться.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак во время выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ заявил, что ситуация на мировом рынке нефти улучшается, так как спрос на сырье возрос и стабилизировались цены. Однако он подчеркнул, что из-за высокой неопределенности, которая сейчас наблюдается, риски все еще сохраняются.

Отмечается, что 1 июня мониторинговый комитет ОПЕК+ посоветовал странам, входящим в альянс, до августа текущего года сохранить принятый в апреле план по восстановлению добычи нефти на 2,1 млн б/с, пишет ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что в Российской Федерации не будет дефицита нефтепродуктов, поскольку у республики есть возможности для закрытия потребностей нашей страны.

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