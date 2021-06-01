В РФ обнаружили 9500 новых случаев COVID-19

Общее число инфицированных в России достигло 5081417 человек.

В оперативном штабе Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщили, что за минувшие 24 часа в стране обнаружили 9500 новых случаев заражения COVID-19. Как обычно, больше всего инфицированных зафиксировано в Москве (3669), Санкт-Петербурге (817) и Московской области (743).

В штабе добавили, что за все время пандемии в Российской Федерации число выявленных случаев коронавируса достигло 5081417. Из них 4693579 заболевших поправилось, 121873 человека умерло от осложнений.

Напоминаем, что наша страна приняла решение продлить запрет на полеты в Турцию и Танзанию из-за угрозы распространения COVID-19.