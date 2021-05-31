В МИД заявили, что Россия поможет белорусским предприятиям

Другие подробности Сергей Рябков отказался приводить для того, чтобы «враги» не узнали раньше времени о планах России.

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что наша страна обязательно поможет Белоруссии и белорусским предприятиям, которые могут попасть под американские штрафные санкции. По его словам, Минск является союзником Москвы, поэтому российская сторона готова оказать поддержку республике и ее компаниям.

Также Сергей Рябков выразил мнение, что ограничительные меры Соединенных Штатов Америки вряд ли окажут долгосрочное влияние на рынки, поскольку Белоруссия, как и Россия, привыкла «жить в условиях санкционного прессинга», пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается вернуть санкции в отношении 9 белорусских предприятий, которые ранее были отменены.