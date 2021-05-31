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Пхукет начнет принимать привитых от COVID-19 туристов

31.05.2021 19:35
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Пхукет начнет принимать привитых от COVID-19 туристов

Вакцинированным путешественникам не нужно будет проходить двухнедельный карантин.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в понедельник, ссылаясь на официальное письмо с подписью губернатора Пхукета Ютмасака Супасорна, сообщила, что тайский остров с 1 июля начнет принимать иностранных туристов, вакцинированных от COVID-19. Привитым путешественникам не нужно будет проходить двухнедельный карантин, однако гостям все же придется предоставить отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну. Кроме того добавляется, что вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или правительством государства, из которого прибыл турист, пишут Известия.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассказали, что Москва поможет белорусским предприятиям.

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