США собираются ввести санкции против Белоруссии

С 3 июня Вашингтон собирается вернуть ограничительные меры против 9 госпредприятий Белоруссии, которые ранее были отменены.

В пресс-релизе пресс-секретаря президента США Джен Псаки говорится о том, что страна совместно с Европейским Союзом и другими партнерами работает над созданием новых адресных штрафных санкций в отношении Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair и «режима» белорусского лидера Александра Лукашенко. Также она отметила, что с 3 июня Вашингтон собирается вернуть ограничительные меры против 9 госпредприятий из этой республики, которые ранее были отменены, пишет РИА Новости.

Напомним, что в Сочи завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.