В России обнаружили 9289 новых случаев COVID-19

Всего в стране коронавирусную инфекцию подхватило 5053748 человек.

В российском оперативном штабе в субботу заявили, что за прошедшие 24 часа в России обнаружили 9289 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего зараженных медики зарегистрировали в столице (3241), Санкт-Петербурге (846) и Московской области (750).

В ведомстве добавили, что всего в России коронавирусную инфекцию подхватило 5053748 человек, из них 4670484 больных поправилось, 120807 пациентов умерло от осложнений.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что в нашей стране изменится порядок выдачи загранпаспортов.