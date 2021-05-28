«Это шедевр». Абрамович получил новую 145-метровую яхту в Германии

Российский миллиардер получил новую 145-метровую яхту Solaris, строительство которой проходило на верфи Lloyd Werft в германском Бремерхафене. По оценке основателя Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, яхта могла стоить 250-300 млн долларов.

О передаче яхты владельцу сообщил портал SuperYachtTimes.com. По данным Forbes, владельцем выступает Роман Абрамович. О том, что она принадлежит российскому миллиардеру, писало издание Der Spiegel.

У яхты 8 палуб и 18 кают. Она рассчитана на 36 человек и экипаж еще на 30 человек. На яхте есть кинотеатр, спортзал, сауна, SPA-зона и винный погреб. Также есть бассейн на палубе, который превращается в танцпол.

«Мы очень гордимся тем, что справились с этой задачей. Во многих отношениях Solaris – это шедевр», – заявил директор по проектам верфи Фридрих Норден. Он подчеркнул, что в строительстве яхты были учтены «индивидуальные требования», которые раньше не применялись при строительстве яхт.