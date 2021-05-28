В России зарегистрировали 9252 случая COVID-19

За весь период распространения коронавируса в стране общее число зараженных достигло 5044459 человек.

Сегодня, 28 мая, в оперативном штабе Российской Федерации сообщили, что в стране количество случаев СOVID-19 увеличилось на 9252. Добавляется, что за прошедшие 24 часа в Москве диагноз коронавирус подтвердился у 3274 россиян. На втором месте расположился Санкт-Петербург с 840 зараженными, а на третьем – Московская область (746).

В штабе отметили, что в стране общее число инфицированных за весь период эпидемии СOVID-19 достигло 5044459 человек. Из них 4661234 больных выписалось с выздоровлением, 120406 пациентов стали жертвами коронавируса.

Напомним, что глава Белоруссии Александр Лукашенко надеется на возобновление авиасообщения между республикой и Российской Федерацией.