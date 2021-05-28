Россияне назвали размер зарплаты, необходимый для накопления на пенсию

Исследование проводилось в мае текущего года, в нем приняли участие свыше 5 тыс. россиян из всех российских регионов.

Аналитики сервисов «Работа.ру» и СберНПФ сообщили, что почти половине граждан РФ (43%) необходимо получать заработную плату в размере 70-150 тыс. руб. для того, чтобы начать самостоятельно откладывать деньги на пенсию. При этом 19% респондентам для долгосрочных накоплений достаточно иметь доход в 50-70 тыс. руб. в месяц, 15% россиянам для реализации этих целей нужно более 200 тыс. руб. в месяц, 14% опрошенным – 150-200 тыс. руб. в месяц, 9% российским жителям – до 50 тыс. руб. в месяц, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести ежемесячные выплаты для всех жителей страны в размере около 10 тыс. руб.