ФСИН объяснила большие зарплаты осужденных

ФСИН пояснила, что доход в 224 тыс. руб. является единичным случаем.

Пресс-служба ФСИН России заявила, что заработная плата осужденного в размере 224 тыс. руб. является единичным случаем. В ведомстве пояснили, что заключенный трудится на одном из предприятий Белгородской области и его месячный доход составляет 140 тыс. руб., однако один месяц получил гораздо больше, поскольку ему начислили премию и надбавку за сверхурочную работу, пишет РИА Новости.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на слова начальника пресс-службы ФСИН Кристины Паньшиной, сообщила, что в России осужденные на принудительных работах будут получать до 220 тыс. руб.