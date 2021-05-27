Пентагон отказался считать Россию врагом

Джон Кирби сообщил, что в американском оборонном ведомстве РФ никто не называет врагом.

Официальный представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Джон Кирби во время пресс-конференции рассказал, что Пентагон не считает Российскую Федерацию врагом. По его словам, нашу страну в военном ведомстве никто так не называет.

Так Джон Кирби отреагировал на просьбу журналиста прокомментировать российско-сербские военные учения. Также он добавил, что не может предоставить более детальную информацию о маневрах, поскольку не обладает достаточными сведениями, пишет Коммерсант.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеру Соединенных Штатов Америки Джо Байдену пришлось оправдываться перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.