В РФ выявили 9039 случаев коронавируса
В стране общее количество заболевших составило 5035207 человек.
Российские медики за последние сутки выявили 9039 новых случаев заражения COVID-19. Уточняется, что наибольшее количество инфицированных врачи обнаружили в Москве, где коронавирус подтвердился у 3105 граждан. Второе место занял Санкт-Петербург с 836 больными, а третье – Подмосковье (735). Такие данные 27 мая привел оперативный штаб России по борьбе с COVID-19.
Таким образом, в стране общее количество зараженных составило 5035207 человек, поправилось 4651849 инфицированных, умерло 120002 пациента.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вакцинация россиян против коронавируса не может быть обязательной.
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