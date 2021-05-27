В РФ выявили 9039 случаев коронавируса

В стране общее количество заболевших составило 5035207 человек.

Российские медики за последние сутки выявили 9039 новых случаев заражения COVID-19. Уточняется, что наибольшее количество инфицированных врачи обнаружили в Москве, где коронавирус подтвердился у 3105 граждан. Второе место занял Санкт-Петербург с 836 больными, а третье – Подмосковье (735). Такие данные 27 мая привел оперативный штаб России по борьбе с COVID-19.

Таким образом, в стране общее количество зараженных составило 5035207 человек, поправилось 4651849 инфицированных, умерло 120002 пациента.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вакцинация россиян против коронавируса не может быть обязательной.