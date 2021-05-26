В банковской системе РФ нашли брешь в $15 млрд

Аналитик подчеркнул, что отрицательные валютные активы образовались в ноябре и росли до мая.

В отчетности банковского сектора, опубликованного Центральным Банком Российской Федерации, сказано, что по итогам апреля банковская система страны продемонстрировала рекордную брешь в валютном балансе. В документе говорится о том, что ее размер составляет $15 млрд.

Данную информацию прокомментировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, чистые валютные активы стали отрицательными в силу того, что обязательства кредитных организаций превышают их капиталы. Также Максим Осадчий добавил, что банки, несмотря на положение рубля, продолжают ставить на укрепление национальной валюты.

«По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля», - цитирует издание РИА Новости слова аналитика.

Напомним, что всем гражданам России могут начать выплачивать ежемесячные пособия в размере порядка 10 тыс. рублей.