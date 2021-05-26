Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 МАЙ, 15:15 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

26 МАЙ, 15:15 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

США хотят ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair

26.05.2021 12:42
Комментарии
США хотят ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair

Джо Байден не уточнил, какие меры будут предприняты против Минска.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует ввести штрафные санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с посадкой самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair в Минске. Однако американский глава не стал уточнять, какие именно ограничительные меры могут быть предприняты против белорусской стороны, пишет Московский комсомолец.

Ранее «Капитал страны» передавал, что Джо Байден признал невозможность остановки строительства газопровода «Северный поток-2». Также он отметил, что блокировка данного проекта может ухудшить отношения Соединенных Штатов Америки с Европой.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
В России могут ввести ежемесячные выплаты для всех россиян
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

ЦБ скрыл данные о «дыре» в 15 млрд долларов у российских банков

ЦБ скрыл данные о «дыре» в 15 млрд долларов у российских банков
Экономика

Первые осужденные отправятся строить БАМ в середине июня

Первые осужденные отправятся строить БАМ в середине июня
Экономика 1

Украина снова отказалась от электроэнергии из России и Белоруссии

Украина снова отказалась от электроэнергии из России и Белоруссии
Экономика

«Газпром» возведет еще один небоскреб в Петербурге. Предыдущий стоил 2,5 млрд долларов

«Газпром» возведет еще один небоскреб в Петербурге. Предыдущий стоил 2,5 млрд долларов
Экономика 1

Узнай, страна!

В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север»

В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север»

В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей

В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей

Новости дня

12:12 В России диагностировали 8373 случая коронавируса В России диагностировали 8373 случая коронавируса
В банковской системе РФ нашли брешь в $15 млрд
В банковской системе РФ нашли брешь в $15 млрд
11:52 Назван новый признак осложнений у больных COVID-19 Назван новый признак осложнений у больных COVID-19
11:05 Польша обвинила Украину в разрыве отношений с Россией Польша обвинила Украину в разрыве отношений с Россией
10:55 Лукашенко рассказал о террористе в самолете Ryanair Лукашенко рассказал о террористе в самолете Ryanair
10:19 Байден: невозможно остановить строительство «Северного потока-2» Байден: невозможно остановить строительство «Северного потока-2»
10:09 Байден отказался вводить санкции против «Северного потока-2» Байден отказался вводить санкции против «Северного потока-2»
ЦБ скрыл данные о «дыре» в 15 млрд долларов у российских банков
ЦБ скрыл данные о «дыре» в 15 млрд долларов у российских банков
25 МАЙ, 19:12 Меркель: данных о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair нет Меркель: данных о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair нет

Узнай, страна!

25 МАЙ, 21:09 В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север» В Красноярском крае стартовало строительство нефтеналивного терминала порт «Бухта Север»
Первые осужденные отправятся строить БАМ в середине июня
Первые осужденные отправятся строить БАМ в середине июня
25 МАЙ, 18:25 В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей В Томской области на завершение строительства ГОК «Ильменит» выделили полмиллиарда рублей
25 МАЙ, 14:02 В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений В Пермском крае стартовало производство кислорода для медучреждений
24 МАЙ, 15:52 В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова В Кемеровской области открыли новый терминал аэропорта имени Леонова
24 МАЙ, 14:20 В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино» В Московской области открыли крупный планетарий в составе оптического центра «Лыткарино»
24 МАЙ, 13:55 В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр» В Воронежской области запустили завод композитных материалов в ОЭЗ «Центр»
Украина снова отказалась от электроэнергии из России и Белоруссии
Украина снова отказалась от электроэнергии из России и Белоруссии
24 МАЙ, 12:51 В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок В Самарской области открыто движение по новому мосту через реку Сок
22 МАЙ, 10:47 ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства ТОП-10 достижений недели: регионы России создали революционные технологии и уникальные производства
21 МАЙ, 22:59 В Республике Крым начали искать пресную воду на дне Азовского моря В Республике Крым начали искать пресную воду на дне Азовского моря
21 МАЙ, 21:19 В Москве впервые в России создали технологию клонирования крупного рогатого скота В Москве впервые в России создали технологию клонирования крупного рогатого скота
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter