США хотят ввести санкции против Белоруссии из-за Ryanair

Джо Байден не уточнил, какие меры будут предприняты против Минска.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует ввести штрафные санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с посадкой самолета ирландского авиаперевозчика Ryanair в Минске. Однако американский глава не стал уточнять, какие именно ограничительные меры могут быть предприняты против белорусской стороны, пишет Московский комсомолец.

Ранее «Капитал страны» передавал, что Джо Байден признал невозможность остановки строительства газопровода «Северный поток-2». Также он отметил, что блокировка данного проекта может ухудшить отношения Соединенных Штатов Америки с Европой.