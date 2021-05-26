В России диагностировали 8373 случая коронавируса

За все время эпидемии COVID-19 в РФ общее число заболевших достигло 5026168 человек.

За последние 24 часа в Российской Федерации зафиксировали 8373 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных диагностировали в Москве, там COVID-19 заболело 2416​ человек. В Санкт-Петербурге обнаружено 839 пациентов, а в Московской области – 744. Об этом в среду рассказали в оперштабе России по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По информации ведомства, в нашей стране общее количество инфицированных достигло 5026168 человек. За все время эпидемии COVID-19 излечилось 4642090 зараженных, 119600 пациентов стали жертвами вируса.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали новый признак, который может указывать на сосудистые осложнения после болезни.