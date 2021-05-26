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Назван новый признак осложнений у больных COVID-19

26.05.2021 11:52
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Назван новый признак осложнений у больных COVID-19

В Роспотребнадзоре отметили, что повышение уровня эндотелина-1 наблюдалось и у людей, которые контактировали с зараженными.

Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора обнаружили новый признак у пациентов с коронавирусом, указывающий на возможные осложнения после болезни. Сотрудники ведомства выяснили, что при инфекционной патологии у людей повышается эндотелин-1 или сосудосуживающий пептид, который играет основную роль в гомеостазе кровеносных сосудов. Отмечается, что самые высокие показатели данного маркера наблюдаются у больных, чье состояние резко ухудшилось после взятия анализа. Таким образом, данное открытие можно использовать для определения состояния сосудов и оценки риска степени сосудистых осложнений, пишут Известия.

Напомним, что в России могут ввести ежемесячные выплаты для всех российских граждан.

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