Назван новый признак осложнений у больных COVID-19

В Роспотребнадзоре отметили, что повышение уровня эндотелина-1 наблюдалось и у людей, которые контактировали с зараженными.

Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора обнаружили новый признак у пациентов с коронавирусом, указывающий на возможные осложнения после болезни. Сотрудники ведомства выяснили, что при инфекционной патологии у людей повышается эндотелин-1 или сосудосуживающий пептид, который играет основную роль в гомеостазе кровеносных сосудов. Отмечается, что самые высокие показатели данного маркера наблюдаются у больных, чье состояние резко ухудшилось после взятия анализа. Таким образом, данное открытие можно использовать для определения состояния сосудов и оценки риска степени сосудистых осложнений, пишут Известия.

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