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Польша обвинила Украину в разрыве отношений с Россией

26.05.2021 11:05
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Польша обвинила Украину в разрыве отношений с Россией

Кристиан Камински призвал власти Польши начать предпринимать попытки по улучшению отношений с Россией.

Польский депутат Кристиан Камински в интервью Defence 24 рассказал, что несколько лет назад Варшава упустила шанс на нормализацию отношений с Москвой из-за Киева. Политик пояснил, что власти Польши вместо того, чтобы развивать транспортную инфраструктуру с Россией через Белоруссию, приняли решение поддерживать Украину. Однако сейчас стало очевидным, что интересы Варшавы и Киева не во всем совпадают. Камински отметил, что после завершения строительства и запуска проекта «Севеный поток-2» украинская и белорусская стороны лишатся статуса транзитных государств. Депутат добавил, что это может негативно сказаться на Польше, так как Минск сильно зависит от Москвы, а Киев не показывает намерения продолжать газопровод из страны.

Также политик считает, что в данных обстоятельствах польскому руководству необходимо начать предпринимать попытки по улучшению отношений с Россией для развития энергетического взаимодействия. Кроме того Камински назвал позицию Польши относительно российского газопровода «наивной», потому что она противоречит национальным интересам, но страна понадеялась на то, что США смогут блокировать «Северный поток-2», пишет Московский комсомолец.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден признал, что остановить строительство газопровода невозможно.

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