Меркель: данных о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair нет

Ангела Меркель рассказала, что на саммите обсуждался вопрос отношений Евросоюза и России.

Во вторник, 25 мая, канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита Европейского Союза сообщила, что доказательств о причастности Российской Федерации к инциденту с рейсом Ryanair в белорусской столице нет. Она отметила, что этот вопрос обсуждался в ходе данного мероприятия.

Также Ангела Меркель добавила, что Евросоюз принял решение расширить штрафные санкции в отношении Белоруссии. Уточняется, что ЕС будет вводить дополнительные экономические ограничительные меры и запретит авиационным компаниям республики перелеты через воздушное пространство европейского сообщества, пишут Известия.

Ранее стало известно, что в Кремле отреагировали на заявление Великобритании о санкциях против Российской Федерации из-за самолета Ryanair.