В Кремле ответили на заявление Лондона о санкциях против РФ из-за рейса Ryanair

Дмитрий Песков рассказал, что Россия не согласна с обвинениями в причастности к инциденту с самолетом Ryanair.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник ответил на обвинения Великобритании о причастности Российской Федерации к ситуации с рейсом Ryanair в Минске. Он рассказал, что подобные заявления являются «неадекватными» и «русофобскими». По словам Дмитрия Пескова, западные государства любят обвинять Москву во всех происшествиях, добавив, что скоро нашу страну начнут обвинять «в факте своего существования», пишет ТАСС.

Напомним, что британский министр иностранных дел Доминик Рааб предложил ввести санкции против российского энергетического проекта «Северный поток-2» и трубопровода «Ямал-Европа». Кроме того он выразил мнение, что Россия может иметь отношение к инциденту с самолетом Ryanair в Минске.