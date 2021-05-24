Лондон хочет ввести санкции против СП-2 из-за рейса Ryanair

Доминик Рааб считает, что необходимо перекрыть финансовый канал правительства Белоруссии.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон обсудит со своими партнерами введение новых санкций в отношении газового проекта «Северный поток-2» и трубопровода «Ямал-Европа» из-за ситуации с рейсом Ryanair. Он пояснил, что эти два энергопровода проходят через территорию Белоруссии, а значит, Минск получает с них деньги. По мнению Рааба, данный финансовый канал белорусской стороны необходимо перекрыть, пишет ТАСС.

Напомним, что самолет Ryanair экстернно сел в аэропорту Минска из-за сообщений о минировании. В результате данного инцидента правоохранительные органы Белоруссии арестовали Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, который признан в республике экстремистским.